В Ростове "вагнеровцы" собирают технику и уезжают из города

Военные группировки "Вагнер". Фото: росСМИ

В сети появилось видео, на котором видно как наемники ЧВК "Вагнер" в центре Ростова собирают свою технику и готовятся выезжать из города.

Соответствующие видео обнародовали росСМИ.

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На первом видно, как военная техника "вагнеровцев" уезжает из города. В то время как на втором видео местные жители радуются этому и провожают военных аплодисментами и криками.

Напомним, ранее мы сообщали, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Причиной Пригожин назвал нежелание проливать русскую кровь. И добавил, что вышел на марш, потому что его ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Во время марша его колонны не был убит ни ранен ни один человек.