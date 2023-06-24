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У Ростові "вагнерівці" збирають техніку і виїжджають з міста

24 червня 2023 22:06
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Козюк Тетяна
редактор
У Ростові "вагнерівці" збирають техніку і виїжджають з міста
Військові угруповання "Вагнер". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі з'явилося відео, на якому видно як найманці ПВК "Вагнер" у центрі російського Ростова збирають свою техніку та готуються виїжджати з міста. 

Відповідні відео оприлюднили росЗМІ. 

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На першому видно, як військова техніка "вагнерівців" виїжджає з міста. В той час як на другому відео місцеві жителі радіють цьому і проводжають військових оплесками та вигуками. 

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров. І додав, що вийшов на марш, бо його ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Під час маршу його колони не була убита чи поранена жодна людина.

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