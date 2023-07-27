В разведке США рассказали, что Китай поставляет военные технологии для РФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

Китай поставляет России военные технологии и технологии двойного назначения. Москва использует их для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), опубликованном Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США.

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В разведке США рассказали, что КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые российские военные используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

"Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что Китай стал еще более важным партнером для РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В отчете говорится, что расчеты за торговлю осуществляются в китайской валюте, КНР увеличила импорт российских энергоносителей, а также обе страны расширяют использование внутренних платежных систем.

"Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам правительства США в Китае того, каково назначение экспортируемых товаров", — добавили аналитики.

Напомним, несмотря на просьбу Запада не поддерживать Россию в войне против Украины, Китай тайно отправляет армии РФ важное военное оборудование. Если Пекин пересечет красные линии, существует угроза санкций.

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