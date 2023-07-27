Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У розвідці США розповіли, що Китай постачає військові технології для РФ arrow

У розвідці США розповіли, що Китай постачає військові технології для РФ

27 липня 2023 22:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці США розповіли, що Китай постачає військові технології для РФ
Президент РФ Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення. Москва використовує їх для ведення війни проти України.

Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США. 

Читайте також:

Постачання китайських технологій до РФ

У розвідці США розповіли, що КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.

"Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Китай став ще більш важливим партнером для РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У звіті йдеться, що розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті, КНР збільшила імпорт російських енергоносіїв, а також обидві країни розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

"Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів", — додали аналітики.

Нагадаємо, попри прохання Заходу не підтримувати Росію у війні проти України, Китай таємно надсилає армії РФ важливе військове обладнання. Якщо Пекін перетне червоні лінії, існує загроза санкцій. 

Також ми писали, що виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що у Китаї не будуть тиснути на президента РФ Володимира Путіна щодо зернової ініціативи. За його словами, Китай має достатньо запасів зерна. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз