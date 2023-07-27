У розвідці США розповіли, що Китай постачає військові технології для РФ

Президент РФ Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення. Москва використовує їх для ведення війни проти України.

Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

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У розвідці США розповіли, що КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.

"Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Китай став ще більш важливим партнером для РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У звіті йдеться, що розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті, КНР збільшила імпорт російських енергоносіїв, а також обидві країни розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

"Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів", — додали аналітики.

Нагадаємо, попри прохання Заходу не підтримувати Росію у війні проти України, Китай таємно надсилає армії РФ важливе військове обладнання. Якщо Пекін перетне червоні лінії, існує загроза санкцій.

Також ми писали, що виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що у Китаї не будуть тиснути на президента РФ Володимира Путіна щодо зернової ініціативи. За його словами, Китай має достатньо запасів зерна.