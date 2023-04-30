В Румынии российских хакеров обвиняют в выманивании банковских данных

Хакер сидит за компьютером. Фото: росСМИ

В Румынии тысячи жителей получили электронные сообщения от компании доставки, в которых злоумышленники пытаются выманить их банковские данные. Под видом исправления неверного адреса доставки, пользователей просят перейти по ссылке и ввести свои личные данные, включая информацию о банковской карте.

Об этом сообщает Digi24.

Читайте также:

Хакеры выманивают банковские данные

После анализа IP-адреса, выяснилось, что сообщение рассылается из России, что указывает на то, что злоумышленники находятся в этой стране.

Хотя, рассылка может не обмануть людей, которые не ожидают посылку от данной компании, но местные новостные СМИ решили об этом сообщить для предотвращения угрозы.

Рассылка является частью кампании фишинга, когда злоумышленники под видом легитимной организации пытаются получить чувствительную информацию, такую как данные банковских карт, пароли и другие личные данные.

Это является распространенной техникой, которую используют злоумышленники, чтобы получить доступ к личным данным и деньгам пользователей.

Напомним, что российские киберзлоумышленники пытаются атаковать украинские государственные органы. Они отправляют фейковые обновления операционной системы.