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У Румунії російських хакерів звинувачують у виманюванні банківських даних

30 квітня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Румунії російських хакерів звинувачують у виманюванні банківських даних
Хакер сидить за комп'ютером. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Румунії тисячі мешканців отримали електронні повідомлення від компанії доставки, в яких зловмисники намагаються виманити їхні банківські дані. Під виглядом виправлення неправильної адреси доставки, користувачів просять перейти за посиланням та ввести свої особисті дані, включаючи інформацію про банківську картку.

Про це повідомляє Digi24.

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Після аналізу IP-адреси з'ясувалося, що повідомлення розсилається з Росії, що вказує на те, що зловмисники перебувають у цій країні.

Хоча, розсилка може не обдурити людей, які не чекають на посилку від цієї компанії, але місцеві ЗМІ вирішили про це повідомити для запобігання загрозі.

Розсилка є частиною кампанії фішингу, коли зловмисники під виглядом легітимної організації намагаються отримати чутливу інформацію, таку як дані банківських карток, паролі та інші особисті дані.

Це є поширеною технікою, яку використовують зловмисники, щоб отримати доступ до особистих даних та грошей користувачів.

Нагадаємо, що російські кіберзловмисники намагаються атакувати українські державні органи. Вони надсилають фейкові оновлення операційної системи.

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