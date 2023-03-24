Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков владеет 113-метровой квартирой на Нововаганьковском переулке, 22, в непосредственной близости от Дома правительства, где он ранее работал. Кроме того, он является совладельцем нескольких других домов и квартир в москве, общая стоимость которых превышает 1,7 млрд рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Недвижимость Пескова

Жилье на Новорижском шоссе, состоящее из двух особняков и двух земельных участков, находится в собственности его жены Татьяны Навки, но в декларации Пескова указывается, что он пользуется этим имуществом. Это жилье было оценено Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в 20 млн долларов.

Кроме того, у Пескова есть еще одна квартира площадью 112 кв.м., но ее местоположение неизвестно. Среди других недвижимостей, находящихся в его собственности, — 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza и еще одна квартира на Большой Якиманке.

Несмотря на то, что Росреестр перестал указывать данные собственников квартир, журналистам удалось получить выписки на крупных чиновников благодаря утекшим в сеть базам данных. Однако, многие чиновники, в том числе и Песков, решили скрыть свою собственность, что вызывает вопросы и подозрения о возможной коррупции в правительстве.

Напомним, недавно аналитики ISW писали, что спикер путина Дмитрий Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.