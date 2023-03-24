Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow У "рупора" кремля Пескова обнаружилась огромная квартира возле Дома правительства arrow

У "рупора" кремля Пескова обнаружилась огромная квартира возле Дома правительства

24 марта 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков владеет 113-метровой квартирой на Нововаганьковском переулке, 22, в непосредственной близости от Дома правительства, где он ранее работал. Кроме того, он является совладельцем нескольких других домов и квартир в москве, общая стоимость которых превышает 1,7 млрд рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Читайте также:

Недвижимость Пескова

Жилье на Новорижском шоссе, состоящее из двух особняков и двух земельных участков, находится в собственности его жены Татьяны Навки, но в декларации Пескова указывается, что он пользуется этим имуществом. Это жилье было оценено Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в 20 млн долларов.

Кроме того, у Пескова есть еще одна квартира площадью 112 кв.м., но ее местоположение неизвестно. Среди других недвижимостей, находящихся в его собственности, — 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza и еще одна квартира на Большой Якиманке.

Несмотря на то, что Росреестр перестал указывать данные собственников квартир, журналистам удалось получить выписки на крупных чиновников благодаря утекшим в сеть базам данных. Однако, многие чиновники, в том числе и Песков, решили скрыть свою собственность, что вызывает вопросы и подозрения о возможной коррупции в правительстве.

Напомним, недавно аналитики ISW писали, что спикер путина Дмитрий Песков снова заговорил о готовности россии к переговорам. Однако на самом деле стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

15:10 Leroy Merlin распродаст все магазины в россии

Новина з фото

15:09 Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

15:04 Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

15:03 Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

14:55 Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины за взяточничество

Новина з фото

14:50 Весеннее аномальное потепление смоет дождями: неожиданный прогноз от Укргидрометцентра

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з фото

14:31 В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з відео

11:56 Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина"

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 15:07

В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

None 24 Март 15:16

Leroy Merlin распродаст все магазины в россии

None 24 Март 15:09

Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

None 24 Март 15:04

Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB