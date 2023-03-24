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У "рупора" кремля Пєскова виявилася величезна квартира біля Будинку уряду

24 березня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков має 113-метрову квартиру на Нововаганьківському провулку, 22, в безпосередній близькості від Будинку уряду, де він раніше працював. Крім того, він є співвласником кількох інших будинків і квартир у Москві, загальна вартість яких перевищує 1,7 млрд рублів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

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Нерухомість Піскова

Житло на Новоризькому шосе, що складається з двох особняків та двох земельних ділянок, перебуває у власності його дружини Тетяни Навки, але у декларації Пєскова вказується, що він користується цим майном. Це житло було оцінено Фондом боротьби з корупцією (ФБК) у 20 млн доларів.

Крім того, Піскова має ще одну квартиру площею 112 кв.м., але її місцеперебування невідоме. Серед інших нерухомості, що перебувають у його власності, — 108-метрова квартира у люксовому ЖК Polyanka Plaza та ще одна квартира на Великій Якиманці.

Попри те, що Росреєстр перестав вказувати дані власників квартир, журналістам вдалося отримати виписки на великих чиновників завдяки базам даних, що втекли в мережу. Однак багато чиновників, у тому числі й Пєсков, вирішили приховати свою власність, що викликає питання та підозри про можливу корупцію в уряді.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW писали, що спікер путіна Дмитро Пєсков знову заговорив про готовність росії до переговорів. Однак насправді варто бажання не зупинити війну, а показати Захід недоговороспроможним.

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