В Сербии к посольству рф принесли “торт смерти”: детали

Торт смерти возле посольства

В Белграде, Сербия, проукраинский активист Чедомир Стойкович пришел в посольство рф с "тортом смерти" во время годовщины российского вторжения в Украину. Торт был украшен черепом и выглядел, как будто он окровавленный.

Стойкович опубликовал сообщение об этом на своей странице в Twitter.

Торт смерти

Стойкович попросил выдать президента рф владимира путина за преступление геноцида в Украине.Также он объяснил, что "торт смерти" является символом политики россии. Он добавил иронически, что сербская полиция "боролась" с тортом.

Посольствороссии охраняли полицейские, когда Стойкович пришел с тортом. Эта акция произошла в контексте напряженных отношений между Украиной и рф после вторжения рф в Крым и конфликта на востоке Украины.

Проукраинские активисты в разных частях мира проводят подобные акции, чтобы привлечь внимание к конфликту в Украине и осуждать действия России. Однако, такие акции могут вызывать напряженность и провоцировать конфликты, особенно в контексте глобальной политической ситуации и напряженных международных отношений.

Danas smo u okupiranoj Srbiji nosili "tortu smrti" ruskom ambasadoru i zahtev za predaju V. Putina zbog zločina genocida u Ukrajini.

Znamo da je smrt ono što vole, i da su ljidi ono što jedu, i ova torta je simbol njihove politike:

(Srpska policija se borila protiv ove torte) pic.twitter.com/cYnQD8rp4b — Advokat Čedomir Stojković 🇷🇸🇺🇦 (@FIGHT_4_RIGHT_S) February 24, 2023

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.