У Сербії до посольства рф принесли “торт смерті”: деталі
У Белграді, Сербія, проукраїнський активіст Чедомир Стойкович прийшов до посольства рф з "тортом смерті" під час річниці російського вторгнення в Україну. Торт був прикрашений черепом і виглядав, наче він закривавлений.
Стойкович опублікував повідомлення про це на своїй сторінці у Twitter.
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Торт смерті
Також він пояснив, що "торт смерті" є символом політики росії. Він додав іронічно, що сербська поліція "боролася" із тортом.
Посольство росії охороняли поліцейські, коли Стойкович прийшов із тортом. Ця акція відбулася в контексті напружених відносин між Україною та росією після вторгнення рф в Крим та конфлікту на сході України.
Проукраїнські активісти у різних частинах світу проводять подібні акції, щоб привернути увагу до конфлікту в Україні та засуджувати дії росії. Однак такі акції можуть викликати напруженість та провокувати конфлікти, особливо у контексті глобальної політичної ситуації та напружених міжнародних відносин.
Danas smo u okupiranoj Srbiji nosili "tortu smrti" ruskom ambasadoru і zahtev з продажу V. Putina zbog злоčinа genocida на Ukrajiні.— Advokat Čedomir Stojković 🇷🇸🇺🇦 (@FIGHT_4_RIGHT_S) February 24, 2023
Znamo da je smrt ono što vole, i da su ljidi ono što jedu, i ova torta je simbol njihove politike:
(Srpska policija se borila protiv ove torte) pic.twitter.com/cYnQD8rp4b
Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на річницю повномасштабного вторгнення росія готується ще раз ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.