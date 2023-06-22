В Сербии уволили министра, который поддерживал Украину и выступал за санкции против РФ

Министр экономики Сербии Раде Баста. Фото: google

В Сербии уволили министра экономики Раде Басту. Одна из причин отставки состоит в том, что он якобы делал заявления, что "противоречат официальной позиции власти".

Об этом сообщает сербское издание Kurir.

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"Его отправили в отставку по просьбе лидера СПС Ивицы Дачича и главы ДС Драгана Марковича Пальмы", — говорится в материале.

Известно, что Баста не присутствовал на состоявшемся сегодня, 22 июня, заседании правительства. Премьер лишь отметил, что его отправили в отставку единогласно, после чего политики начали обсуждение вопросов, касающихся повестки дня.

"Противоречивые" заявления Басты

В местных СМИ утверждают, что в последнее время Раде Баста делал громкие заявления, противоречащие официальной политике государства. В частности он открыто поддерживал Украину и призвал ввести санкции против РФ.

Напомним, ранее мы писали, что Борис Джонсон официально заявил о своей отставке. Выборы в парламент Британии состоятся 20 июля, на которых изберут преемника политика.