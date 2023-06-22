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У Сербії звільнили міністра, який підтримував Україну і виступав за санкції проти РФ

22 червня 2023 18:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Сербії звільнили міністра, який підтримував Україну і виступав за санкції проти РФ
Міністр економіки Сербії Раде Баста. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Сербії звільнили міністра економіки Раде Басту. Одна з причин відставки полягає у тому, що він ніби то робив заяви, що "суперечать офіційній позиції влади".

Про це повідомляє сербське видання Kurir.

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"Його відправили у відставку на прохання лідера СПС Івіци Дачича та голови ДС Драгана Марковича Пальми", — йдеться у матеріалі. 

Відомо, що Баста не був присутній на засіданні уряду, яке відбулося сьогодні, 22 червня. Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, після чого політики почали обговорення питань, що стосуються порядку денного. 

"Суперечливі" заяви Басти

У місцевих ЗМІ стверджують, що останнім часом Раде Баста робив гучні заяви, що суперечать офіційній політиці держави. Зокрема, він відкрито підтримував Україну та закликав запровадити санкції проти РФ. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Борис Джонсон офіційно заявив про свою відставку. Вибори до парламенту Британії відбудуться 20 липня, на яких оберуть наступника політика. 

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