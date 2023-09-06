В Шебекино произошел масштабный пожар

Пожар в Шебекино. Фото: t.me/Sho_Shebekino

Сегодня утром, 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Пожар в Шебекино

В МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 09:30.

"К 10:05 возгорание было ликвидировано дежурными нарядами пожарно-спасательных частей № 12 и № 52", — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, в помещении работников не было.

Напомним, утром 3 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Очевидцы рассказали о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Также мы писали, что в ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, который двигался в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.

Добавим, в пятницу, 25 августа, под Москвой произошел пожар. Местные СМИ сообщили о возгорании лакокрасочных материалов.