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В Шебекино произошел масштабный пожар

6 сентября 2023 11:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Шебекино произошел масштабный пожар
Пожар в Шебекино. Фото: t.me/Sho_Shebekino
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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В МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 09:30.

"К 10:05 возгорание было ликвидировано дежурными нарядами пожарно-спасательных частей № 12 и № 52", — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, в помещении работников не было.

Напомним, утром 3 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Очевидцы рассказали о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Также мы писали, что в ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, который двигался в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.

Добавим, в пятницу, 25 августа, под Москвой произошел пожар. Местные СМИ сообщили о возгорании лакокрасочных материалов.

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