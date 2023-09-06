У Шебекіно сталася масштабна пожежа

Пожежа у Шебекіно. Фото: t.me/Sho_Shebekino

Сьогодні зранку, 6 вересня, у Шебекіно Бєлгородської області сталася масштабна пожежа. Загоряння було на підприємстві ТОВ "Белсинтез", що займається виробництвом лакофарбової продукції.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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У МНС РФ розповіли, що повідомлення про загоряння надійшло о 09:30.

"До 10:05 загоряння ліквідували чергові наради пожежно-рятувальних частин № 12 і № 52", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу, у приміщення працівників не було.

Нагадаємо, зранку 3 вересня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповіли про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".

Також ми писали, що у ніч проти 1 вересня над Московською областю силами ППО нібито було усунено безпілотника, який рухався у бік російської столиці. Це призвело до затримки та скасування низки рейсів у великих аеропортах міста, а також до пожежі.

Додамо, у п'ятницю, 25 серпня під Москвою трапилась пожежа. Місцеві ЗМІ повідомили про займання лакофарбових матеріалів.