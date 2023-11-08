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В Швейцарии продали самый большой в мире голубой бриллиант - какова его стоимость

8 ноября 2023 01:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Швейцарии продали самый большой в мире голубой бриллиант - какова его стоимость
Голубой бриллиант. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Швейцарии в Женеве на аукционе Christie's продали за $43,8 миллиона самый большой голубой бриллиант.

Об этом сообщает Reuters.

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Огромный бирюзовый бриллиант называется Bleu Royal и является крупнейшим изделием в своем роде.

Отмечается, что вес украшения - 3,5 г.

Уникальность драгоценного камня в его глубоком насыщенном цвете и грушевидной форме.

"Камень принес почти $44 миллиона. Это огромная сумма денег ввиду того, что происходит сегодня в мире" , - сказал Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's.

Chiadini держит "Bleu Royal" бриллиант при аукционе переview в Christie's in Geneva
Голубой бриллиант. Фото: Reuters
Pearl necklace worn by Audrey Hepburn в финале "Мужской славы" является открытым в Christie's in Geneva
Голубой бриллиант. Фото: Reuters

Как мы сообщали ранее, в Одессе задержали мужчину, обманывавшего граждан в продаже кроссовок.

Также мы рассказывали, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине на 31 октября.

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