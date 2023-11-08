В Швейцарии продали самый большой в мире голубой бриллиант - какова его стоимость

Голубой бриллиант. Фото: Reuters

В Швейцарии в Женеве на аукционе Christie's продали за $43,8 миллиона самый большой голубой бриллиант.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что вес украшения - 3,5 г.

Уникальность драгоценного камня в его глубоком насыщенном цвете и грушевидной форме.

"Камень принес почти $44 миллиона. Это огромная сумма денег ввиду того, что происходит сегодня в мире" , - сказал Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's.

Голубой бриллиант. Фото: Reuters

Голубой бриллиант. Фото: Reuters

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