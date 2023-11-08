В Швейцарии продали самый большой в мире голубой бриллиант - какова его стоимость
В Швейцарии в Женеве на аукционе Christie's продали за $43,8 миллиона самый большой голубой бриллиант.
Об этом сообщает Reuters.
Огромный бирюзовый бриллиант называется Bleu Royal и является крупнейшим изделием в своем роде.
Отмечается, что вес украшения - 3,5 г.
Уникальность драгоценного камня в его глубоком насыщенном цвете и грушевидной форме.
"Камень принес почти $44 миллиона. Это огромная сумма денег ввиду того, что происходит сегодня в мире" , - сказал Рахул Кадакия, международный руководитель ювелирного отдела Christie's.
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