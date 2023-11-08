У Швейцарії продали найбільший у світі блакитний діамант — яка його вартість

Блакитний діамант. Фото: Reuters

У Швейцарії в Женеві на аукціоні Christieʼs продали за $43,8 мільйона найбільший блакитний діамант.

Про це повідомляє Reuters.

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Величезний якскраво-блакитний діамант називається Bleu Royal і є найбільшим виробом у своєму роді.

Зазначається, що вага прикраси — 3,5 грама.

Унікальність дорогоцінного каменю у його глибокому насиченому кольорі та грушоподібній формі.

"Камінь приніс майже $44 мільйони. Це величезна сума грошей з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі", — сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christieʼs.

Блакитний діамант. Фото: Reuters

Блакитний діамант. Фото: Reuters

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