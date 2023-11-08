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У Швейцарії продали найбільший у світі блакитний діамант — яка його вартість

8 листопада 2023 01:54
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Швейцарії продали найбільший у світі блакитний діамант — яка його вартість
Блакитний діамант. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Швейцарії в Женеві на аукціоні Christieʼs продали за $43,8 мільйона найбільший блакитний діамант.

Про це повідомляє Reuters.

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Величезний якскраво-блакитний діамант називається Bleu Royal і є найбільшим виробом у своєму роді.

Зазначається, що вага прикраси — 3,5 грама.

Унікальність дорогоцінного каменю у його глибокому насиченому кольорі та грушоподібній формі.

"Камінь приніс майже $44 мільйони. Це величезна сума грошей з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі", — сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christieʼs.

Chiadini holds the "Bleu Royal" diamond during an auction preview at Christie’s in Geneva
Блакитний діамант. Фото: Reuters
A pearl necklace worn by Audrey Hepburn in the final scene of the movie "Roman Holiday" is seen at Christie’s in Geneva
Блакитний діамант. Фото: Reuters

Як ми повідомляли раніше, в Одесі затримали чоловіка, який обманював громадян в продажі кросівок.

Також ми розповідали, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 31 жовтня.

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