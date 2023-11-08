У Швейцарії продали найбільший у світі блакитний діамант — яка його вартість
У Швейцарії в Женеві на аукціоні Christieʼs продали за $43,8 мільйона найбільший блакитний діамант.
Про це повідомляє Reuters.
Величезний якскраво-блакитний діамант називається Bleu Royal і є найбільшим виробом у своєму роді.
Зазначається, що вага прикраси — 3,5 грама.
Унікальність дорогоцінного каменю у його глибокому насиченому кольорі та грушоподібній формі.
"Камінь приніс майже $44 мільйони. Це величезна сума грошей з огляду на те, що відбувається сьогодні у світі", — сказав Рахул Кадакія, міжнародний керівник ювелірного відділу Christieʼs.
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