В Швеции утилизировали 8,5 млн доз вакцины от коронавируса

Интерес к вакцинации в этой скандинавской стране снижается

В Швеции пришлось выбросить около 20% закупленной вакцины от коронавируса. Это около 8,5 миллиона доз, которые были приобретены для бустерной вакцинации.

Об этом сообщает Шведское радио.

Утилизация вакцины

В Швеции пришлось утилизировать 8,5 млн. доз вакцины от коронавируса.

Отмечается, что это около 20% общего объема препарата, закупленного для борьбы с коронавирусом.

Почему Швеция вынуждена была уничтожить препараты

Бывший национальный координатор по вакцинации Ричард Бегстрем отметил, что причиной такого шага стало падение уровня ревакцинации в Швеции.

"Наибольшие объемы — это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", — пояснил Бергстем.

Напомним, в январе Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предложило изменить подход к вакцинации против коронавируса . Регулятор предлагает внедрить ежегодную прививку против COVID-19.

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