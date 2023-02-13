В Швеции утилизировали 8,5 млн доз вакцины от коронавируса

В Швеции утилизировали 8,5 миллиона доз вакцины от коронавируса: в чем причина
В Швеции пришлось выбросить около 20% закупленной вакцины от коронавируса. Это около 8,5 миллиона доз, которые были приобретены для бустерной вакцинации.
Об этом сообщает Шведское радио.
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Утилизация вакцины
В Швеции пришлось утилизировать 8,5 млн. доз вакцины от коронавируса.
Отмечается, что это около 20% общего объема препарата, закупленного для борьбы с коронавирусом.
Почему Швеция вынуждена была уничтожить препараты
Бывший национальный координатор по вакцинации Ричард Бегстрем отметил, что причиной такого шага стало падение уровня ревакцинации в Швеции.
"Наибольшие объемы — это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", — пояснил Бергстем.
Напомним, в январе Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предложило изменить подход к вакцинации против коронавируса . Регулятор предлагает внедрить ежегодную прививку против COVID-19.
Фото: Pixabay