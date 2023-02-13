У Швеції утилізували 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу

У Швеції утилізували 8,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу: у чому причина
У Швеції довелося викинути близько 20% закупленої вакцини від коронавірусу. Це близько 8,5 мільйонів доз, які були придбані для бустерної вакцинації.
Про це повідомляє Шведське радіо.
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Утилізація вакцини
У Швеції довелося утилізувати 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу.
Зазначається, що це близько 20% від загального обсягу препарату, закупленого для боротьби із коронавірусом.
Чому Швеція змушена була знищити препарати
Колишній національний координатор з питань вакцинації Річард Бегстрьом зазначив, що причиною такого кроку стало падіння рівня ревакцинації у Швеції.
"Найбільші об’єми — це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", — пояснив Бергстьом.
Нагадаємо, у січні Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США запропонувало змінити підхід до вакцинації проти коронавірусу. Регулятор пропонує впровадити щорічне щеплення проти COVID-19.
Фото: Pixabay