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У Швеції утилізували 8,5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу: у чому причина

13 лютого 2023 10:10
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Швеції утилізували 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу
Інтерес до вакцинації у цій скандинавській країні знижується
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Швеції довелося викинути близько 20% закупленої вакцини від коронавірусу. Це близько 8,5 мільйонів доз, які були придбані для бустерної вакцинації.

Про це повідомляє Шведське радіо.

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Утилізація вакцини

У Швеції довелося утилізувати 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Зазначається, що це близько 20% від загального обсягу препарату, закупленого для боротьби із коронавірусом.

Чому Швеція змушена була знищити препарати

Колишній національний координатор з питань вакцинації Річард Бегстрьом зазначив, що причиною такого кроку стало падіння рівня ревакцинації у Швеції.

"Найбільші об’єми — це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", — пояснив Бергстьом.

Нагадаємо, у січні Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США запропонувало змінити підхід до вакцинації проти коронавірусу. Регулятор пропонує впровадити щорічне щеплення проти COVID-19.

Фото: Pixabay

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