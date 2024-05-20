В Словакии врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра Фицо после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается под наблюдением медицинских работников в больнице Ф.Д. Рузвельта. По последней информации, его перевод в другое медицинское учреждение пока не рассматривается.
Об этом сообщило издание Aktuality.sk в понедельник, 20 мая.
Фицо остается в больнице
В понедельник утром больница Рузвельта предоставила короткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.
"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабилизировалось. Клинически улучшается, общается, воспалительные показатели медленно спадают. Премьер-министр остается под нашей опекой", — сообщили врачи.
Покушение на премьер-министра
Премьер-министр Фицо находится в больнице Рузвельта из среды. Туда его доставили вертолетом после того, как в него выстрелил 71-летний житель города Левице.
Левичанин Юрай К. был задержан в эти выходные. Его обвиняют в покушении на умышленное убийство охраняемого лица. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Во время покушения Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения. Врачам пришлось совершить несколько операций.
"Премьер-министру Фицо удалось пережить хуже всего", — сказал Петер Кмеч, вице-премьер-министр Словацкой Республики по вопросам восстановления и устойчивости.
Ранее мы сообщали, что у стрелявшего во главу правительства Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы мог быть сообщник. Такое предположение высказал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Ранее в сеть попало видео первых минут после покушения на него.
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