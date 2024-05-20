В Словакии врачи рассказали о состоянии здоровья премьер-министра Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: visegradinsight.eu

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается под наблюдением медицинских работников в больнице Ф.Д. Рузвельта. По последней информации, его перевод в другое медицинское учреждение пока не рассматривается.

Об этом сообщило издание Aktuality.sk в понедельник, 20 мая.

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Фицо остается в больнице

В понедельник утром больница Рузвельта предоставила короткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо.

"После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабилизировалось. Клинически улучшается, общается, воспалительные показатели медленно спадают. Премьер-министр остается под нашей опекой", — сообщили врачи.

Покушение на премьер-министра

Премьер-министр Фицо находится в больнице Рузвельта из среды. Туда его доставили вертолетом после того, как в него выстрелил 71-летний житель города Левице.

Левичанин Юрай К. был задержан в эти выходные. Его обвиняют в покушении на умышленное убийство охраняемого лица. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Во время покушения Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения. Врачам пришлось совершить несколько операций.

"Премьер-министру Фицо удалось пережить хуже всего", — сказал Петер Кмеч, вице-премьер-министр Словацкой Республики по вопросам восстановления и устойчивости.

Ранее мы сообщали, что у стрелявшего во главу правительства Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы мог быть сообщник. Такое предположение высказал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию. Ранее в сеть попало видео первых минут после покушения на него.