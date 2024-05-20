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У Словаччині розповіли про стан здоров'я прем'єра Фіцо після замаху

20 травня 2024 16:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Словаччині розповіли про стан здоров'я прем'єра Фіцо після замаху
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: visegradinsight.eu
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається під наглядом медичних працівників у лікарні Ф.Д. Рузвельта. За останньою інформацією, його переведення до іншого медичного закладу поки не розглядається.

Про це повідомило видання Aktuality.sk у понеділок, 20 травня.

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Фіцо залишається в лікарні

У понеділок вранці лікарня Рузвельта надала коротку заяву про поточний стан прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

"Після сьогоднішнього консиліуму стан пацієнта стабілізувався. Клінічно покращується, спілкується, запальні показники повільно спадають. Прем’єр-міністр залишається під нашою опікою", — повідомили лікарі.

Замах на прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта з середи. Туди його доставили гелікоптером після того, як у нього вистрелив 71-річний мешканець міста Левіце.

Левічанин Юрай К. був затриманий на цих вихідних. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство особи, яка охороняється. Чоловіку загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.

Під час замаху Фіцо отримав численні вогнепальні поранення. Лікарям довелося здійснити кілька операцій.

"Прем’єр-міністру Фіцо вдалося пережити найгірше", — сказав віцепрем’єр-міністр Словацької Республіки з питань відновлення та стійкості Петер Кмеч.

Раніше ми повідомляли, що у Юрая Цинтули, який стріляв у главу уряду Словаччини Роберта Фіцо, міг бути спільник. Таке припущення висловив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс ще одну операцію. Раніше в мережу потрапило відео перших хвилин після замаху на нього. 

здоров'я
Словаччина
замах
лікарі
Роберт Фіцо

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