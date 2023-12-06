В "Слуге народа" прокомментировали смерть предателя Кивы

Экс-нардеп Илья Кива. Фото: Газета.ua

Вечером среды, 6 декабря, стало известно о смерти бывшего украинского депутата и предателя Украины Ильи Кивы. Его тело обнаружили в Подмосковье.

Народный депутат и член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE прокомментировал смерть Ильи Кивы.

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Камельчук о смерти Кивы

"Считать его патриотом Украины точно считать не могу, не буду никак. Говорить с точки зрения, работал ли он за деньги, я скорее склоняюсь, что да. Потому что, собственно, по-другому объяснить нелогичность соблюдения этой политической линии, которая не поддерживалась в Украине, я не могу", — резюмировал Камельчук.

Народный депутат утверждает, что с политической точки зрения Илья Кива умер как предатель Украины. Перейдя на сторону России, он имел определенную выгоду.

"Я думаю, что на момент августа 2021 года уже возникали претензии ко всей команде Медведчука, в том числе к господину Киве в связи с недостижением каких-то ключевых показателей: пропаганды, поддержки Российской Федерации, Путина и так далее. И именно поэтому, когда Путин увидел, что и это не удается, начал действовать физической силой, буквально вторжением", — добавил Юрий Камельчук.

Что известно о смерти Кивы

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти Ильи Кивы. Его тело обнаружили в Подмосковье.

Впоследствии информацию о смерти предателя Кивы подтвердили в СБУ. Это стало якобы очередной операцией украинских спецслужб.