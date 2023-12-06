У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

Екснардеп Ілля Кива. Фото: Газета.ua

Увечері, 6 грудня, стало відомо про смерть колишнього українського депутата та зрадника України Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Народний депутат та член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE прокоментував смерть Іллі Киви.

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Камельчук про смерть Киви

"Вважати його патріотом України точно вважати не можу, не буду ніяк. Казати з точки зору, чи він працював за гроші, я швидше схиляюся, що так. Тому що, власне, по-іншому пояснити нелогічність дотримання цієї політичної лінії, яка не підтримувалася в Україні, я не можу", — резюмував Камельчук.

Народний депутат стверджує, що з політичної точки зору, Ілля Кива помер як зрадник України. Перейшовши на бік Росії, він мав певну вигоду.

"Я думаю, що на момент серпня 2021 року вже виникали претензії до всієї команди Медведчука, в тому числі до пана Киви у зв'язку з недосягненням якихось ключових показників: пропаганди, підтримки Російської Федерації, Путіна і так далі. І саме тому, коли Путін побачив, що і це не вдається, почав діяти фізичною силою, буквально вторгненням", — додав Юрій Камельчук.

Що відомо про смерть Киви

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Згодом інформацію про смерть зрадника Киви підтвердили в СБУ. Це стало нібито чергою операцію українських спецслужб.