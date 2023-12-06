Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви arrow

У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви

6 грудня 2023 18:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У "Слузі народу" прокоментували смерть зрадника Киви
Екснардеп Ілля Кива. Фото: Газета.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 6 грудня, стало відомо про смерть колишнього українського депутата та зрадника України Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Народний депутат та член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE прокоментував смерть Іллі Киви. 

Читайте також:

Камельчук про смерть Киви

"Вважати його патріотом України точно вважати не можу, не буду ніяк. Казати з точки зору, чи він працював за гроші, я швидше схиляюся, що так. Тому що, власне, по-іншому пояснити нелогічність дотримання цієї політичної лінії, яка не підтримувалася в Україні, я не можу", — резюмував Камельчук. 

Народний депутат стверджує, що з політичної точки зору, Ілля Кива помер як зрадник України. Перейшовши на бік Росії, він мав певну вигоду. 

"Я думаю, що  на момент серпня 2021 року вже виникали претензії до всієї команди Медведчука, в тому числі до пана Киви у зв'язку з недосягненням якихось ключових показників: пропаганди, підтримки Російської Федерації, Путіна і так далі. І саме тому, коли Путін побачив, що і це не вдається, почав діяти фізичною силою, буквально вторгненням", — додав Юрій Камельчук. 

Що відомо про смерть Киви

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Згодом інформацію про смерть зрадника Киви підтвердили в СБУ. Це стало нібито чергою операцію українських спецслужб.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі