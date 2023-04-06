В США из-за торнадо погибли по меньшей мере 5 человек
В США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек.
Об этом пишет издание NBC.
По данным метеорологов Национальной метеорологической службы Дэвида Виттена, торнадо пересек сельскую местность округа Боллинджер к югу от Сент-Луиса со скоростью около 45 миль в час в течение примерно 15 минут.
Дорожный патрульный штата Миссури, сержант Рано Кларк Парротт надеется, что количество погибших не будет расти.
"Повреждения достаточно масштабны. Смотреть на это просто болезненно ", — сказал он.
"Есть дома, в которых снесены целые стены, а некоторые здания уравнены с землей к фундаменту" , — говорит житель Глен Аллен Джошуа Уэллс о повреждениях в округе Боллинджер.
По предварительным оценкам, 87 зданий были повреждены, 12 из них разрушены.
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