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В США из-за торнадо погибли по меньшей мере 5 человек

6 апреля 2023 04:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США, в штате Миссури, произошло торнадо, унесшее жизни по меньшей мере 5 человек.

Об этом пишет издание NBC.

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По данным метеорологов Национальной метеорологической службы Дэвида Виттена, торнадо пересек сельскую местность округа Боллинджер к югу от Сент-Луиса со скоростью около 45 миль в час в течение примерно 15 минут.

Дорожный патрульный штата Миссури, сержант Рано Кларк Парротт надеется, что количество погибших не будет расти.

"Повреждения достаточно масштабны. Смотреть на это просто болезненно ", — сказал он.

"Есть дома, в которых снесены целые стены, а некоторые здания уравнены с землей к фундаменту" , — говорит житель Глен Аллен Джошуа Уэллс о повреждениях в округе Боллинджер.

По предварительным оценкам, 87 зданий были повреждены, 12 из них разрушены.

Напомним, синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Киеве. В столице ожидается сильный туман.

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