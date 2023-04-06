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У США через торнадо загинуло щонайменше 5 людей

6 квітня 2023 04:17
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США, в штаті Міссурі, сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей.

Про це пише видання NBC.

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Дорожній патрульний штату Міссурі, сержант Рано Кларк Парротт сподіваються, що кількість загиблих не зростатиме.

"Пошкодження досить масштабні. Дивитися на це просто болісно", — сказав він.

За даними метеорологів Національної метеорологічної служби Девіда Віттена, торнадо перетнув сільську місцевість округу Боллінджер, на південь від Сент-Луїса, зі швидкістю близько 45 миль на годину протягом приблизно 15 хвилин.

"Є будинки, у яких знесені цілі стіни, а деякі будівлі зрівняні з землею до фундаменту", — сказав мешканець Глен Аллен Джошуа Уеллс про пошкодження в окрузі Боллінджер.

За попередніми оцінками, 87 будівель було пошкоджено, 12 з них зруйновано.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови у Києві. У столиці очікується сильний туман.

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