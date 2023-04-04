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В США компанию Tesla осудили по делу о расизме: сколько получил экс-работник

4 апреля 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​ Уладелец Tesla Илон Маск
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Компанию Tesla заставили выплатить компенсацию бывшему работнику за расистские оскорбления в его адрес. Сумма компенсации составила 3,2 млн долларов США против 137 млн, которые требовал истец.

Об этом сообщает издание BBC.

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Расизм в Tesla

Федеральный суд принял решение по делу о расизме в компании Илона Маска Tesla по иску бывшего сотрудника компании Оуэна Диаса.

Диас, работавший оператором лифтов на заводе Tesla во Фремонте с 2015 по 2016 годы, заявил, что темнокожие работники компании регулярно сталкивались с расистскими образами. В частности, в туалетах и ванных комнатах были постоянно замечены соответствующие надписи.

Иногда, говорилось в иске, один темнокожий работник мог слышать расовые оскорбления по 50-100 раз в день.

Решение суда

Суд принял сторону истца, но при этом серьезно сократил компенсационную выплату. Оуэн Диас поначалу просил выплатить ему 137 миллионов долларов.

Федеральный суд же принял решение о возмещении ущерба в размере 3 млн долларов и 175 тысяч долларов за эмоциональные страдания.

Что сказал Маск

Владелец Tesla Илон Маск заявил, что результат суда был бы иным, если бы его компании позволили предоставить новые доказательства по делу.

О каких именно доказательствах речь шла, Маск не уточнял.

Напомним, в конце прошлого года один из акционеров Tesla решил отсудить у Илона Маска 56 млрд долларов.

Фото: Reuters

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