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У США компанію Tesla засудили у справі про расизм: скільки отримав експрацівник

4 квітня 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Власник Tesla Ілон Маск
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Компанію Tesla змусили виплатити компенсацію колишньому працівнику за расистські образи на його адресу. Сума компенсації склала 3,2 млн доларів США проти 137 млн, які вимагав позивач.

Про це повідомляє видання BBC.

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Расизм у Tesla

Федеральний суд ухвалив рішення у справі про расизм у компанії Ілона Маска Tesla за позовом колишнього працівника компанії Овена Діаса.

Діас, який працював оператором ліфтів на заводі Tesla у Фремонті з 2015 по 2016 роки, заявив, що темношкірі працівники компанії регулярно стикалися із расистськими образами. Зокрема, у туалетах і ванних кімнатах були постійно помічені відповідні написи.

Іноді, йшлося у позові, один темношкірий працівник міг чути расові образи по 50-100 разів на день.

Рішення суду

Суд став на бік позивача, але при цьому серйозно скоротив компенсаційну виплату. Овен Діас спочатку просив виплатити йому 137 мільйонів доларів.

Федеральний суд же ухвалив рішення про відшкодування збитків у розмірі 3 млн доларів та 175 тисяч доларів за емоційні страждання.

Що сказав Маск

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що результат суду був би іншим, якби його компанії дозволили представити нові докази у справі.

Про які саме докази йшлося, Маск не уточнював.

Нагадаємо, у кінці минулого року один із акціонерів Tesla вирішив відсудити у Ілона Маска 56 млрд доларів.

Фото: Reuters

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