В США нейтрализовали кибершпионскую сеть РФ после 20 лет деятельности

Команда хакеров, работающая над новой вредоносной программой. Фото: freepik.com

Сотрудничая с несколькими иностранными правительствами, США нейтрализовали кибершпионскую программу ФСБ РФ под названием "Snake". В течение 20 лет подразделение похищало конфиденциальные документы стран-членов НАТО.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

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"Сегодня Министерство юстиции объявило о завершении санкционированной судом операции под кодовым названием MEDUSA, направленной на срыв глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению внутри Центр 16 Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Минюст сообщил, что важные документы стран НАТО похищали с помощью вредоносного программного обеспечения Snake.

"В течение почти 20 лет это подразделение, которое в судебных документах называют Turla, использовало версии вредоносного программного обеспечения Snake для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, которые принадлежали к НАТО", — отметили в министерстве.

Россия применяла сложное вредоносное программное обеспечение для кражи конфиденциальной информации. Она отмывала ее по сети зараженных компьютеров в Соединенных Штатах. Это было сделано в попытке скрыть свои преступления.

Напомним, что украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атакуется хакерами Российской Федерации. К тому же, они призывают осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.