Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В США нейтрализовали кибершпионскую сеть РФ после 20 лет деятельности arrow

В США нейтрализовали кибершпионскую сеть РФ после 20 лет деятельности

10 мая 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В США нейтрализовали кибершпионскую сеть РФ после 20 лет деятельности
Команда хакеров, работающая над новой вредоносной программой. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сотрудничая с несколькими иностранными правительствами, США нейтрализовали кибершпионскую программу ФСБ РФ под названием "Snake". В течение 20 лет подразделение похищало конфиденциальные документы стран-членов НАТО.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Читайте также:

Как РФ похищала важные данные

"Сегодня Министерство юстиции объявило о завершении санкционированной судом операции под кодовым названием MEDUSA, направленной на срыв глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению внутри Центр 16 Федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Минюст сообщил, что важные документы стран НАТО похищали с помощью вредоносного программного обеспечения Snake.

"В течение почти 20 лет это подразделение, которое в судебных документах называют Turla, использовало версии вредоносного программного обеспечения Snake для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, которые принадлежали к НАТО", — отметили в министерстве.

Россия применяла сложное вредоносное программное обеспечение для кражи конфиденциальной информации. Она отмывала ее по сети зараженных компьютеров в Соединенных Штатах. Это было сделано в попытке скрыть свои преступления.

Напомним, что украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атакуется хакерами Российской Федерации. К тому же, они призывают осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас