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У США нейтралізували кібершпигунську мережу РФ після 20 років діяльності

10 травня 2023 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США нейтралізували кібершпигунську мережу РФ після 20 років діяльності
Команда хакерів, що працює над новою шкідливою програмою. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Співпрацюючи з кількома іноземними урядами, США нейтралізували кібершпигунську програму ФСБ РФ під назвою "Snake". Підрозділ упродовж 20 років викрадав конфіденційні документи країн-членів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

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"Сьогодні Міністерство юстиції оголосило про завершення санкціонованої судом операції під кодовою назвою MEDUSA, спрямованої на зрив глобальної однорангової мережі комп’ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням під назвою "Snake", яке уряд США приписує підрозділу всередині Центр 16 Федеральної служби безпеки Російської Федерації", — йдеться в повідомленні відомства.

Мінюст повідомило, що важливі документи країн НАТО викрадали за допомогою шкідливого програмного забезпечення Snake.

"Протягом майже 20 років цей підрозділ, який у судових документах називають Turla, використовував версії шкідливого програмного забезпечення Snake для викрадення конфіденційних документів із сотень комп’ютерних систем щонайменше в 50 країнах, які належали до НАТО", — зазначили в міністерстві.

Росія застосовувала складне шкідливе програмне забезпечення з метою крадіжки конфіденційної інформації. Вона відмивала її через мережу заражених комп'ютерів в Сполучених Штатах. Це було зроблено в спробі приховати свої злочини. 

Нагадаємо, що український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга" атакується хакерами Російської Федерації. До того ж вони закликають здійснювати кібератаки в пропагандистських каналах.

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