В США метеорит, падая, продырявил крышу в жилом доме

Метеорит, упавший на один из домов в городке Хоупвелл. Фото: полиция г. Хоупвелл

В городке Хоупвелл (штат Нью-Джерси) метеорит упал на один из местных домов, продырявив крышу. Жители обнаружили космическое тело еще теплым и сразу вызвали полицию.

Об этом сообщает CBS.

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В полиции Хоупвелла отметили, что объект имеет размеры примерно 10 на 15 см и весит около 1,8 кг. Никто не пострадал.

Члены семьи, живущей в этом доме, рассказали, что сначала подумали, будто кто-то бросил камень в спальню на верхнем этаже, но вскоре поняли, что это метеорит. Они планируют встретиться с астрофизиком, чтобы провести дополнительные исследования.

"Мы думаем, что это попавший сюда метеорит ударился об пол уже здесь, потому что он полностью поврежден. Он срикошетил к потолку, а потом, наконец, упал на пол. Я к нему прикоснулась, а он был еще теплым", — отметила хозяйка дома.

Она сказала, что к ним приезжали чрезвычайники проверить, не испытали ли они влияние радиоактивного излучения, поскольку объект имеет внеземное происхождение. Тесты оказались отрицательными.

По словам полиции, этот метеорит может быть связан с текущим метеорным потоком под названием Эта-Аквариды.

Главный астроном Института Франклина Деррик Питтс заявил, что метеориту может быть четыре-пять миллиардов лет, он остался от зарождения Солнечной системы.

Метеорит, упавший на дом в городке Хоупвед. Фото: полиция г. Хоупвелл

Напомним, что ежегодный метеоритный дождь в этом году можно наблюдать на ночном небе с 19 апреля по 28 мая. Несмотря на то, что это явление достигло своего пика, метеоритный поток все равно хорошо заметен на ночном небе. Также его можно наблюдать онлайн.