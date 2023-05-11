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У США метеорит падаючи продірявив дах у житловому будинку

11 травня 2023 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США метеорит падаючи продірявив дах у житловому будинку
Метеорит, який впав на один із будинків у містечку Хоупвел. Фото: поліція м. Хоупвел
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У містечку Хоупвел (штат Нью-Джерсі) метеорит впав на один із місцевих будинків, продірявивши дах. Мешканці виявили космічне тіло ще теплим і одразу викликали поліцію.

Про це повідомляє CBS.

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У поліції Хоупела зазначили, що об’єкт має розміри приблизно 10 на 15 см і важить близько 1,8 кг. Ніхто не постраждав.

Члени родини, що живе в цьому будинку, розповіли, що спочатку подумали, ніби хтось кинув камінь у спальню на верхньому поверсі, але незабаром зрозуміли, що це метеорит. Вони планують зустрітися з астрофізиком, щоб провести додаткові дослідження.

"Ми думаємо, що це метеорит, який потрапив сюди, вдарився об підлогу вже тут, тому що він повністю пошкоджений, він зрикошетив до стелі, а потім, нарешті, впав на підлогу. Я до нього доторкнулася, а він був іще теплим", — зазначила господиня будинку.

Вона сказала, що до них приїжджали надзвичайники перевірити, чи вони не зазнали впливу радіоактивного випромінення, оскільки об'єкт має позаземне походження. Тести виявилися негативними.

За словами поліції, цей метеорит може бути пов’язаний із поточним метеорним потоком під назвою Ета-Акваріди.

Головний астроном Інституту Франкліна Деррік Піттс заявив, що метеориту може бути чотири-п’ять мільярдів років, який залишився від зародження Сонячної системи.

Метеорит, що впав на будинок у містечку Хоупвед. Фото: поліція м. Хоупвел

Нагадаємо, що щорічний метеоритний дощ цьогоріч можна споглядати на нічному небі з 19 квітня до 28 травня. Попри те, що це явище досягло свого піка, метеоритний потік однаково добре помітно на нічному небі. Також його можна спостерігати онлайн.

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