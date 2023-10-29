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Массовая стрельба во Флориде — среди погибших подросток

29 октября 2023 17:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Массовая стрельба во Флориде — среди погибших подросток
Полиция на месте стрельбы. Фото: ABC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В американском городе Тампа (штат Флорида) произошла стрельба во время празднования Хэллоуина. Два человека погибли, еще 18 получили ранения. В числе погибших подросток 14 лет.

Об этом пишет ABC News.

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Конфликт во время Хэллоуина

На улице, где проходила вечеринка, произошел конфликт между двумя группами людей. По меньшей мере два стрелка открыли огонь около трех часов ночи в квартале на Восточной 7-й авеню в районе города Ибор, сообщил начальник полиции Тампы Ли Беркоу во время пресс-конференции на месте происшествия.

По словам Беркоу, потасовка произошла в районе с несколькими барами и клубами. В это время в этом районе было множество людей. Полиция не была уверена, находились ли люди, участвовавшие в конфликте, в одном из баров до стрельбы.

Один подозреваемый сдался полиции, но следователи считают, что стреляли по меньшей мере двое. Полиция выясняет причины инцидента.

Почему началась стрельба

"Это были беспорядки или драки между двумя группами. И в эту борьбу между двумя группами были вовлечены сотни невинных людей, стоявших на пути", — сказал Беркоу.

Он не сообщил, какие травмы получили пострадавшие, доставленные в районные больницы.

По его словам, полиция до сих пор выясняет причины потасовки между двумя группами.

Что известно о погибшем

Полиция не разглашает имена погибших, но местный житель Эммит Уилсон сказал, что его 14-летний сын Элайджа был одним из погибших. Уилсон прибыл на место происшествия в воскресенье после того, как ему позвонили, что его сын стал жертвой стрельбы.

"Для меня это безумие. Я даже не чувствую, что я здесь сейчас. Я надеюсь, что следователи проделают свою работу и выяснят, кто убил моего сына", — сказал Уилсон.

Легкий доступ к оружию провоцирует подобные ситуации

Мэр Тампы Джейн Кастор, бывший начальник городской полиции, сказала, что проблема не в отсутствии полиции, а в легком доступе к оружию.

"Снова бессмысленная потеря жизни теми, кто решил уладить спор с помощью огнестрельного оружия. Жизнь потеряна, а другие навсегда изменены. С какой целью? Тогда полицейское управление Тампы имело 50 офицеров, поэтому это не касается правоохранительных органов. Распространение легкодоступного оружия является причиной этих почти ежедневных инцидентов", — сказала она в заявлении.

Напомним, что во Флориде произошла смертельная стрельба во время празднования Хэллоуина. Известно, что в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

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