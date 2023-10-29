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Масова стрілянина у Флориді — серед загиблих підліток

29 жовтня 2023 17:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Масова стрілянина у Флориді — серед загиблих підліток
Поліція на місці стрілянини. Фото: ABC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В американському місті Тампа (штат Флорида) сталася стрілянина під час святкування Геловіну. Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення. Серед загиблих підліток 14 років.

Про це пише ABC News.

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На вулиці, де тривала вечірка, стався конфлікт між двома групами людей. Щонайменше двоє стрільців відкрили вогонь близько третьої години ночі в кварталі на Східній 7-й авеню в районі міста Ібор, повідомив начальник поліції Тампи Лі Беркоу під час прес-конференції на місці події.

За словами Беркоу, бійка сталася в районі з кількома барами та клубами. В цей час у цьому районі була велика кількість людей. Поліція не була впевнена, чи перебували люди, які брали участь у конфлікті, в одному з барів до стрілянини.

Один підозрюваний здався поліції, але слідчі вважають, що стріляли щонайменше двоє. Поліція зʼясовує причини інциденту.

Чому почалася стрілянина

"Це було заворушення або бійка між двома групами. І в цю боротьбу між двома групами були залучені сотні невинних людей, які стояли на шляху", — сказав Беркоу.

Він не повідомив, які травми отримали постраждалі, доставлені в районні лікарні.

За його словами, поліція досі з'ясовує причини бійки між двома групами.

Що відомо про загиблого

Поліція не розголошує імена загиблих, але місцевий мешканець Емміт Вілсон сказав, що його 14-річний син Елайджа був одним із загиблих. Вілсон прибув на місце події в неділю після того, як йому подзвонили, що його син став жертвою стрілянини.

"Для мене це божевілля. Я навіть не відчуваю, що я тут зараз. Я сподіваюся, що слідчі виконають свою роботу і з’ясують, хто вбив мого сина", — сказав Вілсон.

Легкий доступ до зброї провокує такі ситуації

Мер Тампи Джейн Кастор, колишній начальник міської поліції, сказала, що проблема полягає не у відсутності поліції, а у легкому доступі до зброї.

"Знову безглузда втрата життя тими, хто вирішив владнати суперечку за допомогою вогнепальної зброї. Життя втрачені, а інші назавжди змінені. З якою метою? Тоді поліцейське управління Тампи мало 50 офіцерів, тому це не стосується правоохоронних органів. Розповсюдження легкодоступної зброї є причиною цих майже щоденних інцидентів", — сказала вона в заяві.

Нагадаємо, що у Флориді сталася смертельна стрілянина під час святкування Гелловіна. Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше двоє людей.

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