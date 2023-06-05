В США недалеко от Вашингтона разбился самолет

Самолет Cessna 560 Citation V, аналогичный разбившемуся в Вирджинии. Фото: Википедия

В Соединенных Штатах Америки недалеко от столицы страны разбился частный самолет. На борту, который не реагировал ни на какие сигналы военной авиации, могли находиться четыре человека.

Об этом сообщает издание CNN.

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В Соединенных Штатах Америки неподалеку от Вашингтона произошла авиакатастрофа.

Частный самолет Cessna 560 Citation V упал в штате Вирджиния, вблизи Национального леса Джорджа Вашингтона.

Жители американской столицы слышали громкий звук, который в минобороны США объяснили переходом перехватывавших это воздушное судно военных самолетов на сверхзвуковую скорость.

Никто не выжил

По информации полиции штата Вирджиния, чьи сотрудники первыми прибыли на место падения самолета, живые на месте крушения найдены не были. Всего на борту, по информации источников, должно быть четыре человека.

Вместе с тем власти отметили, что частный самолет, который двигался в опасной близости от правительственных зданий в Вашингтоне, никто не сбивал. А самолеты F-16, вызванные на перехват, традиционно используются в подобных случаях для защиты органов федеральной власти.

Военные летчики использовали сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота Cessna 560 Citation V, но тот никак не реагировал на сигналы.

Напомним, в мае в Испании разбился американский военный самолет.