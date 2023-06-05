У США неподалік Вашингтона розбився літак

Літак Cessna 560 Citation V, аналогічний тому, який розбився у Вірджинії. Фото: Вікіпедія

У Сполучених Штатах Америки неподалік столиці країни розбився приватний літак. На борту, який не реагував на жодні сигнали військової авіації, могли перебувати чотири особи.

Про це повідомляє видання CNN.

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Авіакатастрофа під Вашингтоном

У Сполучених Штатах Америки неподалік від Вашингтона, сталася авіакатастрофа.

Приватний літак Cessna 560 Citation V упав у штаті Вірджинія, поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона.

Мешканці американської столиці чули гучний звук, який у міноборони США пояснили переходом військових літаків, що перехоплювали це повітряне судно, на надзвукову швидкість.

Ніхто не вижив

За інформацією поліції штату Вірджинія, чиї співробітники першими прибули на місце падіння літака, живих на місці катастрофи знайдено не було. Усього на борту, за інформацією джерел, мало бути чотири людини.

Разом з тим, влада зазначила, що приватний літак, який рухався у небезпечній близькості від урядових будівель у Вашингтоні, ніхто не збивав. А літаки F-16, які були викликані на перехоплення, традиційно використовуються у подібних випадках для захисту органів федеральної влади.

Військові льотчики використали сигнальні ракети для привернення уваги пілота Cessna 560 Citation V, але той жодним чином не реагував на сигнали.

Нагадаємо, у травні в Іспанії розбився американський військовий літак.