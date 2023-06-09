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В США обнародовали новые обвинения против Трампа

9 июня 2023 21:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США обнародовали новые обвинения против Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 9 июня, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Трамп обвиняется в хранении засекреченных документов.

Об этом пишет CNN.

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Новые обвинения против Трампа

В пятницу, 9 июня, бывшему президенту Дональду Трампу выдвинули 37 пунктов обвинения, в том числе 31 — в умышленном хранении информации о национальной обороне.

Кроме того, бывший президент также обвиняется в сговоре с целью препятствования правосудию, сокрытию документа или записи, сокрытию документа во время федерального расследования, с целью скрывать ложные заявления и представления.

Трамп дважды демонстрировал секретные документы другим лицам. Один из таких случаев был во время встречи в 2021 году в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Тогда Трамп заявлял "план атаки", который якобы подготовило Министерство обороны.

В обвинении также фигурирует соратник Трампа Уолт Наута.

Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.

Согласно обвинительным выводам, все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что он не раз делал ложные записи в деловых документах.

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