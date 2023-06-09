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У США оприлюднили нові обвинувачення проти Трампа

9 червня 2023 21:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США оприлюднили нові обвинувачення проти Трампа
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 9 червня, колишньому президенту США Дональду Трампу пред’явили нові обвинувачення. Трампа звинувачують у зберіганні засекречених документів.

Про це пише CNN.

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У п'ятницю, 9 червня, колишньому президенту Дональду Трампу загалом висунули 37 пунктів звинувачення, у тому числі 31 — у навмисному зберіганні інформації про національну оборону.

Окрім того, колишнього президента також звинувачують у змові з метою перешкоджання правосуддю, приховуванні документа чи запису, приховуванні документа під час федерального розслідування, з метою приховувати неправдиві заяви та уявлення.

Зазначається, що Трамп двічі демонстрував секретні документи іншим особам. Один з таких випадків був під час зустрічі у 2021 році в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Тоді Трамп заявляв "план атаки", який нібито підготувало Міністерство оборони.

У звинуваченні також фігурує соратник Трампа Волт Наута.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.

Відповідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

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