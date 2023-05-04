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В США оценили возможность применения ядерного оружия Россией

4 мая 2023 20:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США оценили возможность применения ядерного оружия Россией
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс. Фото: REUTERS
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По оценкам разведки США, Россия вряд ли применит свое ядерное оружие, несмотря на угрозы со стороны Кремля и большие потери, которые Москва понесет во время своего вторжения в Украину.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник разведки США Аврил Хейнс, пишет Reuters.

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"Согласно нашей текущей оценке, то, что Россия использует ядерное оружие — очень маловероятно", — сказала Хейнс.

Отмечается, что ядерная напряженность между Россией и Соединенными Штатами выросла с начала конфликта с Украиной и Путин неоднократно предупреждал, что Россия готова использовать свой ядерный арсенал, если это необходимо, чтобы защитить свою "территориальную целостность".

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Россия так часто угрожает и манипулирует использованием ядерного оружия. По его словам, это проявление бессилия и ужаса.

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