В США оценили возможность применения ядерного оружия Россией

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс. Фото: REUTERS

По оценкам разведки США, Россия вряд ли применит свое ядерное оружие, несмотря на угрозы со стороны Кремля и большие потери, которые Москва понесет во время своего вторжения в Украину.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник разведки США Аврил Хейнс, пишет Reuters.

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"Согласно нашей текущей оценке, то, что Россия использует ядерное оружие — очень маловероятно", — сказала Хейнс.

Отмечается, что ядерная напряженность между Россией и Соединенными Штатами выросла с начала конфликта с Украиной и Путин неоднократно предупреждал, что Россия готова использовать свой ядерный арсенал, если это необходимо, чтобы защитить свою "территориальную целостность".

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Россия так часто угрожает и манипулирует использованием ядерного оружия. По его словам, это проявление бессилия и ужаса.