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У США оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією

4 травня 2023 20:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
Директор національної розвідки США Авріл Хейнс. Фото: REUTERS
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За оцінками розвідки США, Росія навряд чи застосує свою ядерну зброю, попри погрози з боку Кремля та великі втрати, які Москва зазнає під час свого вторгнення в Україну.

Про це заявив високопосадовець розвідки США Авріл Хейнс, пише Reuters.

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"Згідно з нашою поточною оцінкою, те, що Росія використає ядерну зброю, — дуже малоймовірно", — сказала Хейнс.

Зазначається, що ядерна напруженість між Росією та Сполученими Штатами зросла з початку конфлікту з Україною, і Путін неодноразово попереджав, що Росія готова використати свій ядерний арсенал, якщо це необхідно, щоб захистити свою "територіальну цілісність".

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чому Росія так часто погрожує і маніпулює використанням ядерної зброї. За його словами, це прояв безсилля і страху.

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