В США первый штат запретил TikTok

Люди смотрят в свои телефоны. Фото: Freepik

Губернатор американского штата Монтана Грег Джианфорте официально принял закон, в силу которого китайское приложение для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok теперь запрещено в штате. Монтана стала первым штатом в Соединенных Штатах, ввёдшим запрет на известное приложение.

Об этом пишет Reuters.

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Запрет на TikTok

Согласно новому закону, с начала 2024 года, онлайн-магазины приложений от Google и Apple не смогут предлагать TikTok для загрузки на территории штата.

Растущее число законодателей и госслужащих США настаивают на запрете приложения, которое уже собрало более 150 миллионов пользователей в США. В центре внимания — опасения по поводу возможного вмешательства китайского правительства в работу платформы.

Губернатор Джианфорте утверждает, что принятый законопроект о запрете TikTok является важным шагом в обеспечении "приоритета защиты населения Монтаны от вмешательства Коммунистической партии Китая".

В настоящее время американские законодатели ведут активную работу над сбором подписей с целью предоставить президенту США Джо Байдену полномочия для введения общенационального запрета на TikTok.

Напомним, офис Комиссара по информации Великобритании оштрафовал TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов. Причиной стали нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональной информации детей младше 13 лет без согласия родителей.