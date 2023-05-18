Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У США перший штат заборонив TikTok arrow

У США перший штат заборонив TikTok

18 травня 2023 12:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У США перший штат заборонив TikTok
Люди дивляться на свої телефони. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Губернатор американського штату Монтана Грег Джіанфорте офіційно ухвалив закон, в силу якого китайська програма для створення та перегляду коротких відеороликів TikTok тепер заборонена в штаті. Монтана стала першим штатом у Сполучених Штатах, який ввів заборону на відомий додаток.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Заборона на TikTok

Згідно з новим законом, з початку 2024 року онлайн-магазини додатків від Google і Apple не зможуть пропонувати TikTok для завантаження на території штату.

Число законодавців і держслужбовців США, що росте, наполягають на забороні програми, яка вже зібрала понад 150 мільйонів користувачів у США. У центрі уваги — побоювання щодо можливого втручання китайського уряду у роботу платформи.

Губернатор Джіанфорте стверджує, що ухвалений законопроект про заборону TikTok є важливим кроком у забезпеченні "пріоритету захисту населення Монтани від втручання Комуністичної партії Китаю".

Наразі американські законодавці ведуть активну роботу над збором підписів з метою надати президенту США Джо Байдену повноваження щодо запровадження загальнонаціональної заборони на TikTok.

Нагадаємо, офіс Комісара за інформацією Великобританії оштрафував TikTok на 12,7 млн. фунтів стерлінгів. Причиною стали порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональної інформації дітей віком до 13 років без згоди батьків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB