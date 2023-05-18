У США перший штат заборонив TikTok

Люди дивляться на свої телефони. Фото: Freepik

Губернатор американського штату Монтана Грег Джіанфорте офіційно ухвалив закон, в силу якого китайська програма для створення та перегляду коротких відеороликів TikTok тепер заборонена в штаті. Монтана стала першим штатом у Сполучених Штатах, який ввів заборону на відомий додаток.

Про це пише Reuters.

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Заборона на TikTok

Згідно з новим законом, з початку 2024 року онлайн-магазини додатків від Google і Apple не зможуть пропонувати TikTok для завантаження на території штату.

Число законодавців і держслужбовців США, що росте, наполягають на забороні програми, яка вже зібрала понад 150 мільйонів користувачів у США. У центрі уваги — побоювання щодо можливого втручання китайського уряду у роботу платформи.

Губернатор Джіанфорте стверджує, що ухвалений законопроект про заборону TikTok є важливим кроком у забезпеченні "пріоритету захисту населення Монтани від втручання Комуністичної партії Китаю".

Наразі американські законодавці ведуть активну роботу над збором підписів з метою надати президенту США Джо Байдену повноваження щодо запровадження загальнонаціональної заборони на TikTok.

Нагадаємо, офіс Комісара за інформацією Великобританії оштрафував TikTok на 12,7 млн. фунтів стерлінгів. Причиною стали порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональної інформації дітей віком до 13 років без згоди батьків.