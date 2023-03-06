В США подозревают, что Китай может шпионить за ними через портовые краны

Китайские краны в США

Американские власти опасаются, что портовые краны китайского производства, расположенные в морских портах США, могут использоваться Китаем для шпионажа. Их сравнивают с "троянским конем", который скрыт на видном месте.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Китайские краны обладают хорошим качеством изготовления и низкой стоимостью. Они содержат сложные датчики, которые могут использоваться для фиксации и отслеживания происхождения и места назначения контейнеров.

Власти США подозревают, что Китай может собирать информацию об отправляемых в страну грузах или вывозимых из нее для поддержки военных операций.

Высокопоставленное лицо контрразведки США Билл Эванин считает, что китайские краны могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить логистику товаров. Он сравнил использованные в кранах технологии с "новым Huawei".

"Это идеальное сочетание законного бизнеса, который также может маскироваться под тайный сбор разведданных", — сказал Эванин.

В 2019 году США обвинили Китай в шпионаже из-за оборудования для сетей мобильной связи 5G производства Huawei. Тогда против корпорации были введены санкции. Компаниям Америки запретили продавать технику Huawei.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне сказал изданию, что беспокойство США "вызвано паранойей". Он считает, что Америка хочет помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем. По его словам, распространение теории "китайской угрозы" нанесет ущерб интересам США.

Напомним, Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия россии должен будет определиться, действительно ли он хочет стать на сторону российского диктатора владимира путина в агрессии против Украины. При этом в США отмечают, что поставки оружия для россии противоречат интересам Китая.

Также мы писали, что специальный представитель США заявил во время визита в Европу о том, что Китай занимается масштабной дезинформацией о войне в Украине. При этом Пекин и москва практически сравнялись.