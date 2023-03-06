У США підозрюють, що Китай може шпигувати за ними через портові крани

Китайські крани у США

Американська влада побоюється, що портові крани китайського виробництва, які розташовані в морських портах США, можуть використовуватися Китаєм для шпигунства. Їх порівнюють з "троянським конем", який прихований на видному місці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Китайські крани мають хорошу якість виготовлення та низьку вартість. Вони містять в собі складні датчики, які можуть використовуватися для фіксації та відстеження походження й місце призначення контейнерів.

Влада США підозрює, що Китай може збирати інформацію про вантажі, що відправляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій.

Високопосадовець контррозвідки США Білл Еванін вважає, що китайські крани можуть забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче порушити логістику товарів. Він порівняв використані в кранах технології з "новим Huawei".

"Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих", — сказав Еванін.

У 2019 році США звинуватили Китай у шпигунстві через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G виробництва Huawei. Тоді проти корпорації було введено санкції. Компаніям Америки заборонили продавати техніку Huawei.

Представник китайського посольства у Вашингтоні сказав виданню, що занепокоєння США "викликане параноєю". Він вважає, що Америка хоче перешкодити торговельно-економічній співпраці з Китаєм. За його словами, поширення теорії "китайської загрози" завдасть шкоди інтересам США.

Нагадаємо, Китай при вирішенні питання про можливу передачу зброї росії повинен буде визначитися, чи справді він хоче стати на бік російського диктатора володимира путіна в агресії проти України. При цьому у США наголошують, що постачання зброї для росії суперечить інтересам Китаю.

Також ми писали, що спеціальний представник США заявив під час візиту до Європи про те, що Китай займається масштабною дезінформацією щодо війни в Україні. У цьому Пекін і москва фактично зрівнялися.