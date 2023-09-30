Палата представителей США. Фото: armeniatoday.news

Для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США осуществила ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийных бедствий, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Об этом сообщает CNN.

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Решение Палаты представителей

Сообщается, что подсчет голосов показал результат 335 против 91. При этом уточняется, что единственным представителем от демократов, кто проголосовал против, стал конгрессмен Майк Куигли из штата Иллинойс.

Так как законопроект был предложен в ускоренном порядке, для его поддержки требовалось, чтобы за него проголосовали две трети членов Палаты представителей. Теперь данный законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.

Напомним, что оружие, которое США передают Украине в рамках военной помощи, используется должным образом и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено. В Америке за этим внимательно следят.