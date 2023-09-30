У США підтримали проект фінансування уряду, але без допомоги Україні

Палата представників США Фото: armeniatoday.news

Для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, прийнявши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Про це повідомляє CNN.

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Рішення Палати представників

Повідомляється, що підрахунок голосів показав результат 335 проти 91. При цьому уточнюється, що єдиним представником від демократів, хто проголосував проти, став конгресмен Майк Куіглі зі штату Іллінойс.

Оскільки законопроєкт було запропоновано у прискореному порядку, для його підтримки потрібно було, щоб за нього проголосували дві третини членів Палати представників. Наразі цей законопроєкт направлений на розгляд до Сенату.

Нагадаємо, що зброя, яку США передають Україні в рамках військової допомоги, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. В Америці за цим уважно стежать.