В США поддержали резолюцию о передаче Украине ракет ATACMS

Глава комитета Палаты представителей США Майкл Маккол. Фото: google.com

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это критически важно для успеха контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Читайте также:

В США приняли передачу Украине ракет ATACMS

Как известно, решение Комитета разрешает вынести документ на голосование в Конгресс. Резолюция вступит в силу после голосования в обеих палатах американского Конгресса.

"Эта резолюция призывает администрацию Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS. Она создана двухпартийными усилиями. ATACMS являются критически важными для успеха Украины в контрнаступлении. Они имеют радиус действия более 300 километров, что позволяет украинцам наносить удары по территориям, которые сейчас подконтрольны", — сказал глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол.

Он также выразил надежду, что американское правительство придет к общему решению и поможет Украине в такой тяжелой борьбе.

Напомним, 20 июня в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.