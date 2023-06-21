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В США поддержали резолюцию о передаче Украине ракет ATACMS

21 июня 2023 22:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США поддержали резолюцию о передаче Украине ракет ATACMS
Глава комитета Палаты представителей США Майкл Маккол. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это критически важно для успеха контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как известно, решение Комитета разрешает вынести документ на голосование в Конгресс. Резолюция вступит в силу после голосования в обеих палатах американского Конгресса.

"Эта резолюция призывает администрацию Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS. Она создана двухпартийными усилиями. ATACMS являются критически важными для успеха Украины в контрнаступлении. Они имеют радиус действия более 300 километров, что позволяет украинцам наносить удары по территориям, которые сейчас подконтрольны", — сказал глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол.

Он также выразил надежду, что американское правительство придет к общему решению и поможет Украине в такой тяжелой борьбе.

Напомним, 20 июня в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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