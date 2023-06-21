У США підтримали резолюцію про передачу Україні ракет ATACMS

Голова комітету Палати представників США Майкл Маккол. Фото: google.com

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Це критично важливо для успіху контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Як відомо, рішення Комітету дозволяє винести документ на голосування у Конгрес. Резолюція набуде чинності після голосування в обох палатах американського Конгресу.

"Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети ATACMS. Її створено двопартійними зусиллями. ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії", — заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ США Майкл Маккол.

Він також висловив сподівання, що американський уряд дійде спільного рішення та допоможе Україні у такій важкій боротьбі.

Нагадаємо, 20 червня у США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.