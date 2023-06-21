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У США підтримали резолюцію про передачу Україні ракет ATACMS

21 червня 2023 22:41
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У США підтримали резолюцію про передачу Україні ракет ATACMS
Голова комітету Палати представників США Майкл Маккол. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Це критично важливо для успіху контрнаступу ЗСУ. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Як відомо, рішення Комітету дозволяє винести документ на голосування у Конгрес. Резолюція набуде чинності після голосування в обох палатах американського Конгресу.

"Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети ATACMS. Її створено двопартійними зусиллями. ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії", — заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ США Майкл Маккол.

Він також висловив сподівання, що американський уряд дійде спільного рішення та допоможе Україні у такій важкій боротьбі.

Нагадаємо, 20 червня у США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. 

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