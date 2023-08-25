В США подали в суд на SpaceX Илона Маска: что случилось

Миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Министерство юстиции США подало в суд на компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Причина — вероятная дискриминация беженцев во время принятия на работу.

Об этом говорится на странице Минюста.

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Иск на SpaceX Илона Маска

В четверг, 24 августа, Министерство юстиции подало иск против корпорации SpaceX за дискриминацию беженцев при найме на работу. В иске утверждается, что, по крайней мере, с сентября 2018 года по май 2022 года компания регулярно препятствовала лицам, которые ищут убежища и беженцев, подавать заявки и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их гражданского статуса.

Это нарушение закона об иммиграции и гражданстве.

В объявлениях о работе компания ложно заявляла, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле.

"Наше расследование выявило, что SpaceX не учла и наняла на работу убежища и беженцев из-за их статуса гражданства и наложила запрет на их найм независимо от их квалификации, нарушая федеральный закон", — заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.

Пока компания Маска не комментирует этот судебный иск, однако, по данным медиа, Минюст США сообщил о начале расследования для SpaceX еще в июне 2020 года.

Напомним, что недавно стало известно, что из социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет возможность блокировать других пользователей. Владелец платформы Илон Маск считает, что эта функция "нет смысла", поэтому исчезнет из X, за исключением частных сообщений.