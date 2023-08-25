У США подали до суду на SpaceX Ілона Маска: що трапилося

Мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Міністерство юстиції США подало до суду на компанію американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Причина — ймовірна дискримінація біженців під час прийняття на роботу.

Про це йдеться на сторінці Мін'юсту.

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Позов на SpaceX Ілона Маска

У четвер, 24 серпня, Міністерство юстиції подало позов проти корпорації SpaceX за дискримінацію біженців при наймі на роботу. У позові стверджується, що принаймні з вересня 2018 року по травень 2022 року компанія регулярно перешкоджала особам, які шукають притулку та біженцям, подавати заявки та відмовлялася наймати або розглядати їх через їхній громадянський статус.

Це порушення закону про імміграцію та громадянство.

В оголошеннях про роботу компанія неправдиво заявляла, що лише власники грін-карти і громадяни США можуть працювати в компанії через федеральні закони про експортний контроль

"Наше розслідування виявило, що SpaceX не врахувала та найняла на роботу притулку та біженців через їхній статус громадянства та наклала заборону на їх найм незалежно від їхньої кваліфікації, порушуючи федеральний закон", — заявила помічник генерального прокурора Крістен Кларк.

Наразі компанія Маска не коментує цей судовий позов, однак, за даними медіа, Мін'юст США повідомив про початок розслідування для SpaceX ще у червні 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що із соціальної мережі X, відомої раніше як Twitter, зникне можливість блокувати інших користувачів. Власник платформи Ілон Маск вважає, що ця функція "не має сенсу", тож зникне із X, за винятком приватних повідомлень.