В США заметили загадочный летающий объект

Исследователи НЛО делятся теориями о "летающем тик-так". Фото: скриншот из видео YouTube-канала UFO Sightings Daily

Пассажир самолета был напуган, когда увидел неизвестный летающий объект (НЛО) в форме сигары или конфеты "тик-так". Он рассказал, что этот объект летел рядом с самолетом, а затем внезапно исчез в облаках.

Об этом сообщает Daily Star.

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Где видели НЛО

Фанаты НЛО были в восторге от появления "металлического тик-так" в той же точке, где два года назад видели подобный объект в форме сигары в округе Орандж в Калифорнии.

Известный сторонник теорий заговора Скотт Уоринг поделился кадрами на своем YouTube-канале "UFO Sightings Daily", чтобы показать, что видел пассажир самолета 11 марта.

Пассажир сказал Скотту, что они были на рейсе Southwest Airlines, следовавшего в Сан-Диего. По словам пассажира самолета, загадочный объект появился, когда самолет летел над Калифорнией.

Как выглядел неизвестный летающий объект

Очевидцы описали НЛО как "белый цилиндрический корабль без крыльев, окон, маркировки или заметных особенностей".

"Он просто двигался с постоянной скоростью и скрылся в облаках. У НЛО "тик-так" также нет видимых средств движения или выхлопа, шлейфов. Я записал это на свой телефон с видео примерно 18 секунд, прежде чем "тик-так" исчез", — рассказал пассажир самолета.

Что это могло быть

Некоторые исследователи НЛО убеждены, что этот летающий объект может быть неизвестной формой жизни. Но многие сразу же отвергли эту странную теорию, объяснив, что это, скорее всего, другой мимо пролетающий самолет.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики Белого дома будут изучать неизвестные летающие объекты на фоне инцидентов с воздушными шарами. Соответствующий приказ издал президент США Джо Байден.