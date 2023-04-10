У США помітили загадковий літаючий об'єкт

Дослідники НЛО діляться теоріями про "літаючий тік-так". Фото: скріншот з відео YouTube-каналу UFO Sightings Daily

Пасажир літака був наляканий, коли побачив невідомий літаючий об'єкт (НЛО) у формі сигари або цукерки "тік-так". Він розповів, що цей об'єкт летів поряд з літаком, а потім раптово зник у хмарах.

Про це повідомляє Daily Star.

Читайте також:

Де бачили НЛО

Фанати НЛО були в захваті від появи "металевого тік-так" у тій самій точці, де два роки тому бачили подібний об’єкт у формі сигари в окрузі Орандж у Каліфорнії.

Відомий прихильник теорій змови Скотт Ворінг поділився кадрами на своєму YouTube-каналі "UFO Sightings Daily", щоб показати, що бачив пасажир літака 11 березня.

Пасажир сказав Скотту, що вони були на рейсі Southwest Airlines, який прямував до Сан-Дієго. За словами пасажира літак, загадковий об'єкт з’явився, коли літак летів над Каліфорнією.

Який вигляд мав невідомий літаючий об'єкт

Очевидці описали НЛО як "білий циліндричний корабель без крил, вікон, маркування чи помітних особливостей".

"Він просто рухався з постійною швидкістю і зник у хмарах. НЛО "тік-так" також не має видимих засобів руху або вихлопу, шлейфів. Я записав це на свій телефон із відео приблизно 18 секунд, перш ніж "тік-так" зник", — розповів пасажир літака.

Що це могло бути

Деякі дослідники НЛО переконані, що цей літаючий об’єкти може бути невідомою формою життя. Але багато хто одразу ж відкинув цю дивну теорію, пояснивши, що це, швидше за все, інший літак, що пролітає повз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики Білого дому вивчатимуть невідомі літаючі об'єкти на тлі інцидентів із повітряними кулями. Відповідний наказ видав президент США Джо Байден.